Un’intensa perturbazione è in arrivo sulla Liguria per le prossime ore portando piogge e nevicate anche a quote molto basse tra venerdì 1 e sabato 2 gennaio.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 31 dicembre 2020

Dalla mattinata aumento della nuvolosità su tutta la regione, senza precipitazioni. Nel pomeriggio si attiveranno le prime piogge sul settore centro-orientale della costa con neve in Appennino sopra i 500-700 metri. Qualche pioggia in serata arriverà anche sull’Imperiese prima di un generale peggioramento durante la notte che riguarderà tutta la regione.

Venti: Si dispongono da sud-ovest nelle ore centrali della giornata e nel pomeriggio, in rotazione a nord in serata sul settore centro-occidentale della costa.

Mari: Mosso o molto mosso per onda lunga da sud-ovest.

Temperature: In calo le minime, massime stazionarie

Costa: min +2/5°C, max +8/+10°C

Interno: min -7/-4°C, max 2/+5°C

Venerdì 1 gennaio 2021

Maltempo su tutta la regione. Piogge anche intense e neve abbondante nelle aree interne come da avviso. In serata sconfinamenti nevosi possibili lungo la costa tra Savona e Genova. Neve sopra i 500-700 metri altrove, in rialzo a levante fino a 1000 metri.

Venti forti da nord sul centro-ponente costiero, forti da sud est a levante.

Mare molto mosso o localmente agitato in serata.

Temperature in ulteriore calo.

Sabato 2 gennaio 2021

Ancora maltempo su tutta la Liguria in parziale attenuazione a ponente nel pomeriggio. Ancora neve abbondante nei settori interni.