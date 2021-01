Allerta neve, in Liguria, nella zona di centro-ponente sino a questa sera alle 23,59. L’ha diramata Arpal dopo aver esaminato i modelli e le previsioni Meteo.

Questa la cadenza oraria:

• Zona A Comuni interni (ponente regionale): GIALLA dalle 06.00.

• Zona B (centro regione):

o Comuni interni: GIALLA dalle 06.00 alle 15.00, poi ARANCIONE.

o Comuni costieri: GIALLA dalle 12.00.

• Zona C (levante regionale, interno e costa): VERDE.

• Zone D (bacini padani di ponente): GIALLA dalle 00.00 alle 12.00 poi ARANCIONE.

• Zone E (bacini padani di levante): GIALLA dalle 06.00 alle 15.00 poi ARANCIONE.

Di passaggio una forte perturbazione che porterà pioggia sulla costa e neve anche a bassa quota sulle alture e nell’entroterra della zona di centro-ponente.

Al momento la quota neve su B sembra assestarsi intorno ai 100 metri, ma data la natura delle precipitazioni non ci si attendono domani spiagge diffusamente imbiancate come lunedì scorso, quanto fiocchi in riva al mare in corrispondenza dei rovesci più intensi.

Queste le previsioni per le prossime ore:

VENERDÌ 1 GENNAIO: Dalle prime ore della notte precipitazioni diffuse su tutta la regione anche a carattere di rovescio o temporale con bassa probabilità di fenomeni forti su BCE e cumulate areali significative su BC; nevicate inizialmente deboli, poi moderate a tutte le quote su DE, sopra gli 700/800 m su A, sopra i 200 m nell’interno B con possibile coinvolgimento della costa dal pomeriggio. Venti forti rafficati da nord, nordovest su AB e rilievi di D, in rinforzo a burrasca nel pomeriggio su B, forti da est, sudest su C. Disagio fisiologico per freddo su DB.

SABATO 2 GENNAIO: Perturbato con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale con bassa probabilità di fenomeni forti su BCE, cumulate areali significative su BC; nevicate moderate a tutte le quote su DE, sopra i 200 m su interno B con possibile coinvolgimento della costa nelle prime ore, deboli nevicate sopra gli 800/900 m su interno A. Venti forti da nord su A e rilievi di D, da sudest su C, burrasca da nord su B. Moto ondoso in aumento con mare localmente agitato per onda da sud su BC dal pomeriggio. Disagio fisiologico per freddo su BD.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia