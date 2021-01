Si allontana la depressione mentre ad ovest tende a rinforzare il campo anticiclonico avvicinandosi lentamente alla penisola iniziando dai settori occidentali. Sulla nostra regione inizio di settimana più assolata, ma con clima inizialmente ancora freddo e ventoso.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria:

Lunedì 11 gennaio 2021

Al mattino qualche addensamento basso sui versanti padani, in diradamento. Altrove già in prevalenza sereno o poco nuvoloso. In giornata tempo soleggiato e stabile.

Venti: Permangono tra tesi e forti settentrionali. Specie nella prima parte di giornata.

Mari: Stirato sotto costa, molto mosso al largo.

Temperature: In lieve calo le minime, stazionarie od in contenuto aumento le massime.

Costa: min +2/+7°C, max +5/+9°C

Interno: min -10/+1°C, max -6/+6°C

Martedì 12 gennaio 2021

Giornata soleggiata su tutta la regione con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Qualche velatura di poco conto in transito nel pomeriggio.

Venti: Settentrionali tesi, in parziale scaduta in giornata.

Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature: Lieve calo delle minime nei fondovalle interni. In lieve aumento nei valori massimi.

Mercoledì 13 gennaio 2021

Qualche nube di poco conto in un contesto soleggiato.

Ripresa termica e clima meno freddo.