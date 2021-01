Resta in vigore anche oggi l’avviso di Burrasca per vento forte diffuso da Arpal a seguito delle previsioni meteo per le prossime ore.

Raffiche di vento che hanno già raggiunto e superato i 100km/h sulla costa e nell’entroterra.

Per oggi, lunedì 11 gennaio, Arpal prevede

Persiste la ventilazione settentrionale rafficata fino a burrasca (60-80 km/h) su ABC, in particolare nella prima parte del giorno, forti (40-50 km/h) su DE.

Venti in attenuazione a partire dal pomeriggio.

Disagio per freddo soprattutto nelle prime ore del mattino e dopo il tramonto.