Il campo di alta pressione va consolidandosi sul comparto occidentale euro-mediterraneo, sulla Liguria continua la parentesi asciutta, meno freddo nei prossimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 12 gennaio 2021

Tempo stabile e soleggiato; sereno fino al primo mattino. A seguire insorgenza di velature più spesse sul settore centrale.

Venti: a regime di brezza, salvo residui refoli settentrionali durante la notte tra Capo Mele e Voltri; nel corso della giornata si imposterà da ovest-sud ovest al Largo, consueti rinforzi su Capo Corso.

Mari: inizialmente mosso solo al largo per onda da terra; tendente a molto mosso nel corso del pomeriggio per onda da libeccio anche lungo la Riviera di Levante; mosso altrove.

Temperature: nei valori minimi ci si aspettano ulteriori lievi flessioni a fondovalle sul centro-levante; in decisa ripresa le massime ovunque

Costa: min +0/+5°C, max +10/13°C

Interno: min -11/+3°C, max +2/+9°C

Mercoledì 13 gennaio 2021

Tempo stabile e soleggiato; non si escludono sparuti cumuli costieri a ridosso delle colline sul Genovesato sul Tigullio.

Venti: a regime di brezza lungo l’arco ligure, da sud-ovest molto al largo, intensità al più moderata.

Mari: da mosso a molto mosso per onda lunga sud-ovest

Temperature: in ulteriore recupero, sia lungo costa che nelle zone interne.

Giovedì 14 gennaio 2021

Poco nuvoloso e stabile fino al pomeriggio; a seguire rapida intensificazione della nuvolosità sul settore centrale con prime precipitazioni nel corso della serata