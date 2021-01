Ancora condizioni miti anticicloniche in Liguria ma che precedono un nuovo afflusso di aria fredda che si farà sentire sul nord Italia a partire da venerdi 15 gennaio.

Queste nel dettaglio le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 14 gennaio 2021

Nuvolosità sparsa in prevalenza di tipo medio-basso interesserà gran parte della nostra regione, seppure alternata a fasi più soleggiate; non si prevedono piogge. Bel tempo su Alpi Liguri, Imperiese, Bormida occidentale e versanti padani in genere.

Venti deboli o moderati da sud-est, in attenuazione in serata.

Mare generalmente mosso, con moto ondoso in attenuazione.

Temperature in aumento le minime, stazionarie le massime

Costa: min +4/+9°C, max +10/14°

Interno: min -2/+6°C, max +7/+10°C

Venerdì 15 gennaio 2021

Nuvolosità sparsa al mattino su tutta la regione, in attenuazione nell’arco della giornata. Non si prevedono precipitazioni.

Venti: Moderati da nord sul settore centro-occidentale costiero, deboli o moderati da nord-est altrove.

Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature: stazionarie o in leggero aumento.

Sabato 16 gennaio 2021

Permane una nuvolosità sparsa sulla regione con basso rischio di pioggia. Clima freddo e ventoso.