Condizioni di variabilità interesseranno la nostra regione nei prossimi tre giorni in un contesto termico abbastanza freddo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 16 gennaio 2021

Al mattino nubi basse saranno presenti sui versanti padani, specie centro-occidentali, con sconfinamenti a cappello sui crinali dei versanti marittimi. Lungo le coste tempo buono a parte qualche nube sparsa senza conseguenze. Nel pomeriggio generale aumento della nuvolosità da ponente verso levante, senza precipitazioni.

Venti al mattino moderati da nord, in successiva attenuazione e rotazione a sud tra il pomeriggio e la serata con intensità fino a moderata.

Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo.

Temperature: In calo le minime, in lieve aumento le massime sul settore centrale costiero, stazionarie altrov

Costa: min +1/+4°C, max +7/+12°C

Interno: min -8/+0°C, max +3/+8°C

Domenica 17 gennaio 2021

Nuvolosità sparsa su tutta la regione con belle schiarite sull’Imperiese. Non si esclude qualche piovasco tra Genovese orientale e Tigullio al primo mattino, nevoso sopra i 600-700 metri, ma in veloce attenuazione già in mattinata. Pomeriggio parzialmente nuvoloso senza ulteriori fenomeni e con schiarite più ampie tra Imperiese e Savonese occidentale.

Venti deboli o moderati da sud-est, in attenuazione e rotazione a nord in serata.

Mare generalmente mosso.

Temperature: In aumento le minime, stazionarie le massime.

Lunedì 18 gennaio 2021

Bella giornata di sole a parte nubi locali senza conseguenze, temperature in leggero aumento nei valori massimi.