Il primo giorno della nuova settimana si presenterà stabile e soleggiato, ma da martedì con l’arrivo di correnti più miti dall’Oceano Atlantico, avremo un netto incremento della nuvolosità con qualche pioggia associata.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 18 gennaio 2021

Al mattino cieli sereni su gran parte della regione, qualche nube potrebbe interessare il levante e i versanti padani centrali ma senza conseguenze associate.

Nel pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, ma dal tardo pomeriggio/sera copertura nuvolosa in aumento specie sul settore centrale.

Venti: tra la notte e il mattino moderati o localmente tesi da nord sul centro-ponente, deboli altrove. Dal pomeriggio deboli dai quadranti meridionali sull’intera regione.

Mare poco mosso sotto-costa, mosso al largo.

Temperature: minime in calo, massime in aumento

Costa: min +2/+8°C, max +10/+15°C

Interno: min -9/+2°C, max +6/+11°C

Martedì 19 gennaio 2021

Giornata caratterizzata da molta nuvolosità sull’intera regione, risulterà più compatta sul centro-levante dove ci sarà la possibilità di piovaschi sparsi.

Venti: da deboli a moderati/tesi dai quadranti meridionali.

Mari: da poco mosso a mosso.

Temperature: in rialzo soprattutto nei valori minimi.

Mercoledì 20 gennaio 2021

Fin dal mattino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge deboli o al più moderate. Quota neve oltre i 600-800 metri a ponente, oltre i 1000 metri a levante.

Venti sostenuti da sud.

Mare mosso

Temperature in aumento.