La presenza di correnti umide meridionali continueranno a portare molte nubi sulla Liguria con possibilità di piovaschi. Le Temperature resteranno su valori miti.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 5 febbraio 2021

Al mattino cieli molto nuvolosi o coperti sull’intera regione, qualche piovasco potrebbe interessare il settore centrale

Nel corso del pomeriggio locali aperture ai lati della regione, cieli sempre molto nuvolosi o coperti sul settore centrale dove non si escludono locali pioviggini.

Venti moderati o tesi da nord/nord-est sul settore costiero occidentale. Generalmente deboli di direzione variabile altrove

Mare mosso, fino a molto mosso sul bacino occidentale.

Temperature: stazionarie.

Costa: min +9/12°C, max +13/15°C

Interno: min +2/+8°C, max +8/13°C

Sabato 6 febbraio 2021

In mattinata aperture anche ampie sugli estremi della regione, cieli molto nuvolosi o coperti sul settore centrale

Nel corso del pomeriggio nuvolosità in aumento sull’intera regione. Dalla sera saranno possibili deboli piogge in particolare sul centro-ponente.

Venti moderati da nord a ponente, deboli dai quadranti meridionali altrove.

Mare mosso, fino a molto mosso sul bacino occidentale.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Domenica 7 febbraio 2021

Tra la notte e la mattinata precipitazioni diffuse, nel corso del pomeriggio graduale esaurimento dei fenomeni a partire da ponente.

Temperature stazionarie.