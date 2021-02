Ancora tempo stabile e soleggiato sulla Liguria ma temperature decisamente invernali. Dall’inizio della prossima settimana alta pressione in graduale rinforzo sul Mediterraneo, unitamente ad un deciso aumento delle temperature.

Da martedì, però, torneranno nuvole e piogge.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 14 febbraio 2021

Giornata stabile e soleggiata su tutta la regione, a parte qualche residua nube bassa al mattino sui versanti padani centro-occidentali, ma in veloce dissolvimento entro il pomeriggio.

Venti al mattino tesi/forti da nord/nord-ovest sul centro-ponente, moderati/tesi da nord-est a levante. Ventilazione in progressiva attenuazione nel corso della giornata.

Mari: Stirati sotto-costa, mossi a largo. Moto ondoso in graduale abbattimento nel corso della giornata.

Temperature: In forte calo nei valori minimi

Costa: min -1/+3°C, max +4/+7°C

Interno: min -15/- 12 (sulle vette) -10/-3°C (altrove), max -4/+3°C

Lunedì 15 febbraio 2021

Giornata stabile e inizialmente soleggiata. Seguirà un graduale aumento della nuvolosità sul settore centro-orientale, specie dalla serata.

Venti deboli dai quadranti meridionali.

Mari: Generalmente poco mossi.

Temperature: In ulteriore calo nei valori minimi nei fondovalle interni, in aumento altrove.

Martedì 16 febbraio 2021

Nubi in deciso aumento sul settore centro-orientale della regione, dove avranno luogo piovaschi o rovesci, specie nelle sui rilievi.

Venti deboli dai quadranti orientali.

Mari in prevalenza poco mossi.

Temperature in deciso aumento.