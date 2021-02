Le correnti fredde che hanno attraversato la Liguria negli ultimi giorni tendono a rallentare l’afflusso, sostituite da correnti occidentali più miti, in grado di determinare anche un graduale ritorno della nuvolosità.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 15 febbraio 2021

Al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata velature in transito, sostituiti da stratificazioni via via più spesse, sino a cielo nuvoloso verso sera.

Venti ancora settentrionali al mattino, in rapida rotazione dai quadranti meridionali.

Mare stirato in mattinata, tende a mosso nel pomeriggio-sera.

Temperature: In lieve calo nei valori minimi nei fondovalle, in aumento le massime.

Costa: min -1/+3°C, max +9/+13°C

Interno: min -9/- 3, max -1/+6°C

Martedì 16 febbraio 2021

Nubi diffuse un po’ su tutta la regione, con cielo molto nuvoloso o coperto in giornata ma in un contesto in prevalenza asciutto.

Venti: Da sud-est sino a moderati.

Mari: Generalmente mossi.

Temperature: In aumento.

Mercoledì 17 febbraio 2021

Permane nuvolosità diffusa, con cielo molto nuvoloso o coperto. Non si esclude qualche locale pioviggine al primo mattino.

In giornata in prevalenza asciutto.