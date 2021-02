Un robusto campo anticiclonico continua ad interessare l’Italia intera garantendo alla Liguria condizioni di bel tempo almeno sino a domenica.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 26 febbraio 2021

Rischio di banchi di nebbia di matrice marittima (caligo) in mare aperto, ma non si escludono estensioni anche alla fascia costiera; cieli sereni nelle aree interne

Nel pomeriggio bel tempo sull’intera regione, anche se qualche nube sparsa potrebbe interessare le coste.

Venti deboli dai quadranti meridionali.

Mare calmo.

Temperature: in lieve calo.

Costa: min +7/12°C, max +13/17°C

Interno: min -3/+9°C, max +12/19°C

Sabato 27 febbraio 2021

Al mattino nuvolosità diffusa sull’intera regione, risulterà più compatta nelle aree interne centro-orientali.

Nel pomeriggio schiarite via via più ampie soprattutto lungo la costa, ancora nubi sparse nell’entroterra.

Venti da deboli a moderati da nord.

Mare poco mosso.

Temperature: su valori stabili

Domenica 28 febbraio 2021

Nuvolosità sparsa sui versanti padani centro-occidentali, generalmente sereno altrove. Temperature in lieve calo.

Ventilazione sostenuta da nord.