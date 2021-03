Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo inizia ad indebolirsi lasciando passare deboli correnti umide che diverranno sempre più forti portando le nuvole.

Ancora qualche giorno di bel tempo e poi potrebbe arrivare una nuova perturbazione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 2 marzo 2021

In prevalenza sereno fino al mattino, passaggio di velature via via più invadenti nel corso della giornata in un contesto che rimarrà comunque soleggiato ed asciutto.

Venti: persistono tesi di tramontana sul ponente con raffiche più forti in zona Capo Mele ed al largo; brezze dominanti in giornata sul centro-levant

Mare da mosso a molto mosso al largo fino al mattino, a seguire moto ondoso in diminuzione; poco mosso altrove.

Temperature: stazionarie.

Costa: min +5/11°C, max +13/18°C

Interno: min -5/+6°C, max +9/14°C

Mercoledì 3 marzo 2021

Velature insistenti in un contesto stabile e soleggiato.

Venti: moderato/teso da nord sul settore ovest solamente durante le prime ore della notte; in giornata brezze dominanti ovunque.

Mari: generalmente poco mosso, quasi calmo lungo la Riviera di Levante dalla sera.

Temperature: in aumento di qualche punto ad eccezione della Riviera dei Fiori e delle Palme che risulteranno più fresche rispetto ai giorni precedenti.

Giovedì 4 marzo 2021

Nel complesso ancora stabile, insorgenza di nuvolosità medio-bassa in giornata sul settore centrale, specialmente lato costa.

Venti moderati da sud-est tra Tigullio e Golfo di Genova in giornata, brezze altrove