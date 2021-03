L’alta pressione presente sul Mediterraneo occidentale va calando consentendo il passaggio di correnti umide sempre più intense che portano un graduale aumento della nuvolosità e possibili piogge da venerdì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 3 marzo 2021

Al mattino cielo sereno o al più velato su gran parte della regione. Nel pomeriggio la situazione resterà invariata con cielo prevalentemente sereno, ma a partire dal tardo pomeriggio aumenterà via via la nuvolosità bassa ad iniziare da Levante, in successiva estensione verso Ponente.

Venti: a regime di brezza

Mari: poco mosso.

Temperature: stazionarie.

Costa: min +6/11°C, max +16/20°C

Interno: min -5/+4°C, max +14/17°C

Giovedì 4 marzo 2021

Prevalenza di nubi basse sulla nostra regione, ma con bassa probabilità di pioggia.

Venti: moderati dai quadranti meridionali.

Mari: generalmente poco mosso

Temperature: in calo le massime costiere.

Venerdì 5 marzo 2021

Giornata nuvolosa con possibili piogge più probabili sul settore centrale, anche se saranno al più di moderata intensità