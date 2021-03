Alta pressione ancora in attenuazione nei prossimi giorni. Arriverà qualche pioggia e una diminuzione della temperatura soprattutto nella giornata di sabato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per i prossimi giorni:

Giovedì 4 marzo 2021

Nubi medio-basse in aumento segnatamente sul settore centro-occidentale della regione specie nel pomeriggio e in serata dove è attesa qualche pioviggine prima di notte. Ampie schiarite sull’Imperiese, Alpi Liguri, Bormida occidentale e Spezzino nell’arco della giornata.

Venti moderati tra sud e sud-est, rinforzo sui crinali e versanti padani nel pomeriggio.

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature: In lieve aumento le minime, in contenuto calo le massim

Costa: min +8/12°C, max +14/17°C

Interno: min -2/+4°C, max +11/14°C

Venerdì 5 marzo 2021

Molte nubi su tutta la regione con possibilità di piovaschi o pioviggini sul settore centro-orientale. Più asciutto a ponente con schiarite su Imperiese, Alpi Liguri e Bormida occidentale.

Venti deboli o moderati da sud o sud-est.

Mare generalmente mosso.

Temperature: In ulteriore e lieve calo.

Sabato 6 marzo 2021

Schiarite lungo le coste centro-orientali ed Imperiese. Altrove molte nubi con rischio di qualche precipitazione limitata ai versanti padani, nevosa sopra i 700-800 metri.

Forti venti da nord e temperature in calo più sensibile.