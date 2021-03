Genova – Il monumento dedicato ai caduti garibaldini sullo scoglio di Quarto sta cadendo a pezzi, divorato dalla ruggine. A segnalarlo i frequentatori dello splendido punto panoramico che si trova proprio sotto il celebre monumento di Quarto, poco lontano da dove, materialmente, si imbarcarono i “Mille” per la spedizione in Sicilia con Giuseppe Garibaldi.

La salsedine e il continuo flusso di umidità sta aggredendo il metallo della struttura che riporta, a rilievo, i nomi di chi morì nella spedizione partita da Genova.

Un degrado costante che sembra non richiamare l’attenzione di chi, solo pochi anni or sono, volle la struttura e ne pagò le spese di realizzazione.

“Abbiamo segnalato il problema decine di volte al Municipio e al Comune – spiegano i segnalanti – ma senza nessuna risposta. Il metallo viene corroso ogni giorno di più e ormai la base presenta segni di cedimento che potrebbero avere effetti pericolosi per le persone ma anche per lo stesso monumento. Ci sorprende che la cosa non interessi apparentemente nessuno”.

Le foto che ritraggono la situazione sulla scogliera di Quarto sono impressionanti. La ruggine sta divorando il metallo del monumento dedicato alla memoria dei caduti garibaldini.

“Ci meraviglia anche il fatto che sia stato usato del metallo “normale” e non a prova di corrosione – spiegano i segnalanti – eppure si poteva immaginare che la presenza del mare a pochi metri avrebbe creato qualche effetto. Possibile che nessuno avesse previsto questo risultato?”