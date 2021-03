Genova – Possibili disagi tra giovedì sera e venerdì mattina nella zona di Brignole per l’intervento di Iren Acqua sulla rete idrica.

Saranno infatti eseguiti lavori di ricerca perdite sulle condotte della zona tra le 21.00 di giovedì 18 marzo e le 7.00 di venerdì 19 marzo.

Questo comporterà l’interruzione della fornirà idrica nelle seguenti vie:

Corso Monte Grappa dal civ. 1 al civ. 33

Via Montesano

Piazza Raggi

Via Borgo Incrociati

Via Carozzino

Iren ha precisato che in via Montesano sono presenti anche tubazioni non interessate dai lavori che continueranno il normale servizio.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente