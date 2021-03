Correnti fredde di matrice orientale attraversano la Liguria portando un brusco calo delle temperature che potrebbe portare fiocchi di neve nelle aree interne. Sabato e domenica stabili in contesto piuttosto freddo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 19 marzo 2021

Al mattino molta nuvolosità sull’intera regione, deboli nevicate interesseranno i versanti padani occidentali oltre i 500/600 metri. Non si esclude anche qualche piovasco lungo la costa del ponente, altrove tempo generalmente asciutto

Nel corso del pomeriggio residue nevicate sulle Alpi Liguri, mentre sul resto della regione nuvolosità irregolare alternata a schiarite.

Venti al mattino deboli o moderati da nord a ponente, variabili o da est altrove. Dal pomeriggio moderati settentrionali ovunque, non si escludono rinforzi fino a tesi/forti dalla sera.

Mare mosso ovunque al mattino, in calo a levante nel pomeriggio.

Temperature: in diminuzione.

Costa: min +5/8°C, max +8/12°C

Interno: min -6+4°C, max +5/10°C

Sabato 20 marzo 2021

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi ovunque

Nel pomeriggio nuvolosità sparsa soprattutto sul settore centrale, non si esclude qualche fiocco di neve sull’Appennino centro-orientale.

Venti moderati o forti da nord/nord est.

Mare stirato sotto-costa, mosso o molto mosso al largo.

Temperature: in ulteriore lieve calo.

Domenica 21 marzo 2021

Giornata prevalentemente soleggiata, nel pomeriggio transito di stratificazioni medio-alte. Temperature stazionarie.

Venti sostenuti da nord.