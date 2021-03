Una debole perturbazione sta interessando la Liguria portando precipitazioni a carattere di piovasco sul settore centro-orientale. Ancora addensamenti domenica, bel tempo da lunedi stante il rinforzo dell’alta pressione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 27 marzo 2021

Giornata grigia su gran parte della Liguria. Qualche schiarita sarà possibile sulle Alpi Liguri, estremo Imperiese, Bormida occidentale e versanti padani. Altrove cielo coperto con la possibilità di deboli piogge o pioviggini soprattutto tra il Savonese di Levante, il Genovese e la Riviera di Levante in genere.

Venti: Moderati da sud-est

Mari: Mosso, localmente molto mosso.

Temperature: Stazionarie le minime, in lieve calo le massim

Costa: min +8/+12°C, max +13/+15°C

Interno: min +1/+9°C, max +10/+12°C

Domenica 28 marzo 2021

Ancora nubi basse ed irregolari sulla Liguria. Qualche debole pioggia o pioviggine al mattino nel Savonese. In giornata schiarite ad iniziare dallo Spezzino, in propagazione al resto della regione in serata,

Venti deboli da sud-est, tendenti a provenire da nord in serata.

Mari: Da mosso a poco mosso.

Temperature: Pressoché stazionarie.

Lunedì 29 marzo 2021

Soleggiato e stabile su tutta la Liguria con temperature in aumento.