Con l’aumento dell’alta pressione sul Mediterraneo e il blocco delle infiltrazioni di correnti umide si inizia la settimana all’insegna del bel tempo e delle temperature in rialzo.

Sarà così almeno sino a mercoledì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 29 marzo 2021

Giornata soleggiata con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutti i settori!

Venti: Generalmente deboli, inizialmente settentrionali, ruotano dai quadranti meridionali in giornata.

Mari: Generalmente poco mossi.

Temperature: In lieve aumento.

Costa: min +8/+12°C, max +13/+17°C

Interno: min +1/+9°C, max +10/+15°C

Martedì 30 marzo 2021

Giornata di bel tempo su tutta la regione con cielo in prevalenza sereno.

Venti: Settentrionali deboli al mattino, meridionali nel pomeriggio.

Mari: Generalmente poco mossi.

Temperature: Senza variazioni significative.

Mercoledì 31 marzo 202

Altra giornata di bel tempo su tutto il territorio regionale.