Correnti fresche in quota portano un clima più fresco in un contesto comunque in prevalenza soleggiato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 5 aprile 2021

Nubi sparse un po’ su tuttala regione con ampie schiarite e tempo nel complesso variabile. Maggiore nuvolosità tra pomeriggio sera.

Venti meridionali con rinforzi sino a moderati nel pomeriggio.

Mare generalmente mosso.

Temperature: Senza variazioni significative.

Costa: min +7/+10°C, max +14/+16°C

Interno: min +0/+5°C, max +8/+14°C

Martedì 6 aprile 2021

Nubi sparse al mattino, più diffuse nelle zone interne ed a levante, dove non si esclude qualche rapida e locale nota instabile. Schiarite in affermazione nel corso della giornata con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio.

Venti: Rotazione da nord est con rinforzi sino a forti nel pomeriggio.

Mari: Mosso, molto mosso al largo.

Temperature: In lieve calo le minime. Stazionarie le massime od in temporaneo aumento lungo le coste. In calo in quota.

Mercoledì 7 aprile 2021

Giornata soleggiata ma ventosa e fresca.