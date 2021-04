Genova – No al nuovo supermercato che verrà costruito in viale Angelo Carrara, nella struttura dei Salesiani dove intere generazioni hanno giocato a calcio.

Lo ha ribadito Ferruccio Sansa, capogruppo in Regione Liguria ed ex candidato del centro sinistra alla carica di presidente.

“Al campetto dei salesiani di via Carrara venivo a giocare da piccolo – ricorda Sansa – mi ci portava il nonno. Ero scarso a dire il vero, ma ricordo che una volta feci un gol in rovesciata: me lo ricordo ancora adesso… Ora su questi campi vogliono costruire l’ennesimo centro commerciale. Sui balconi dei palazzi di fronte all’oratorio ci sono degli striscioni appesi dai cittadini: “Supermercato=Speculazione” c’è scritto. Sono i cittadini i primi a non volere un altro supermercato e noi siamo con loro. Questa è una nostra battaglia e noi ci mettiamo la faccia.

Abbiamo portato una proposta in Consiglio regionale per prorogare la moratoria per la costruzione dei centri commerciali, ma la Giunta (che in campagna elettorale si diceva dalla parte dei piccoli commercianti) ha votato contro. Si va avanti con cemento e supermercati.

Le conseguenze per il nostro tessuto sociale sono disastrose: chiudono i negozi di quartiere (oltre 2000 solo nel 2020) e tante persone rimangono senza lavoro. Ma non solo, anche le nostre città diventano più brutte e meno sicure a causa della desertificazione.

Questa non è la Liguria che vogliamo; non è il futuro che sognamo per i nostri figli e nipoti.

Noi non molliamo e continueremo a lottare su ogni pallone”.