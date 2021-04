Chiavari – Stava passeggiando la mattina di Pasqua con la propria cagnolina nei pressi della stazione ferroviaria di Chiavari (GE) quando il passaggio improvviso di un treno in transito ad alta velocità ha spaventato l’animale che è scappato proprio sulla ferrovia in direzione della galleria “Delle grazie”.

Il proprietario, un giovane residente a Chiavari, ha così allertato subito il numero di emergenza 112 e la segnalazione è pervenuta alla Polizia Ferroviaria di Chiavari che si è portata immediatamente sul posto provvedendo a bloccare la circolazione dei treni per circa mezz’ora.

Con l’aiuto anche dei colleghi del locale Commissariato, gli Agenti della Polfer hanno ripercorso il tragitto compiuto dall’animale lungo i binari in direzione ponente sino all’imbocco della galleria ferroviaria dove la cagnolina, un po’ impaurita e frastornata, è stata ritrovata.

Ritornati in stazione, gli Agenti hanno riconsegnato l’animale scodinzolante al suo padrone visibilmente commosso dopo gli attimi di paura passati.