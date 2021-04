Genova – Ha lasciato la sua abitazione nonostante la condanna agli arresti domiciliari, ha aggredito i poliziotti che sono intervenuti sul posto, per questo un 25enne è stato arrestato.

Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in via Reta.

Qui gli uomini del Commissariato Cornigliano sono intervenuti fermando due uomini che, alla vista della Volante, hanno iniziato una precipitosa fuga.

Dopo un breve inseguimento, uno dei due è stato raggiunto.

Fermato dai poliziotti, l’uomo ha opposto una strenua resistenza, colpendo con calci e pugni gli operatori.

Gli accertamenti condotti dai Poliziotti hanno fatto emergere che l’uomo è un pregiudicato per i reati di furto, rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale; inoltre, il 25enne era condannato agli arresti domiciliari e si era allontanato dalla sua abitazione senza giustificato motivo in orari non consentiti.

L’uomo è stato anche sanzionato perché non indossava la mascherina.

Arrestato per i reati di evasione, violenza e minacce a Pubblico Ufficiale, nella mattinata il processo per direttissima.