Correnti fredde ma secche continuano ad interessare la Liguria ancora nelle prossime 24 ore portando un aumento della nuvolosità e qualche isolato piovasco.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 7 aprile 2021

Tra la notte ed il primo mattino nuvolosità variabile a Ponente e a Levante, dove non si esclude qualche piovasco o qualche fiocco a quote superiori i 600-700m. Sul resto della regione cielo sereno o poco nuvoloso.

Nel corso della mattinata tendenza ad un generale miglioramento. Nel pomeriggio ci aspettiamo cielo generalmente sereno praticamente ovunque.

Venti forti da nord soprattutto al mattino, in calo nel corso del pomeriggio.

Mare stirato o poco mosso sotto-costa, molto mosso al largo. Moto ondoso in calo dal pomeriggio.

Temperature: in leggero calo.

Costa: min +7/+10°C, max +15/+18°C

Interno: min -3/+4°C, max +9/+14°C

Giovedì 8 aprile 2021

Al mattino cielo sereno, ma aumenta la nuvolosità nel corso della giornata, in particolare sul settore centro-orientale.

Venti moderati dai quadranti meridionali. Libeccio teso al largo.

Mare poco mosso inizialmente, tendente a mosso e molto mosso nel pomeriggio per onda da sud-ovest.

Temperature in aumento.

Venerdì 9 aprile 2021

Generalmente nuvoloso, non si esclude anche qualche debole piovasco.