Genova – Al via questa sera, alle 23 le prenotazioni per i vaccini anti coronavirus per le persone con disabilità (ai sensi della legge 104/92 art.3 comma 3). Le persone che devono essere ancora vaccinate potranno prenotarsi tramite il portale dedicato http://prenotovaccino.regione.liguria.it e da domani anche attraverso il numero verde 800938818.

I caregiver, ovvero coloro che assistono queste persone, dovranno contattare il proprio medico di medicina generale che li identificherà con questo ruolo e dopo 7 giorni da questo passaggio, effettuato dal loro medico di famiglia per l’abilitazione della tessera sanitaria, potranno prenotarsi attraverso il portale dedicato prenotovaccino.regione.liguria.it. e il numero verde 800938818.