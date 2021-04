Genova – E’ stato arrestato grazie all’intervento di alcuni passanti l’uomo che, insieme a un complice ancora ricercato, ha rubato lo zaino a un disabile il giorno di Pasqua.

I due hanno individuato il disabile, seduto su una panchina della passeggiata Bruzzone di Voltri, intorno alle 18.00.

Uno dei due, abituale frequentatore della zona, si è seduto su una fioriera iniziando un discorso con la vittima distraendola e permettendo al complice, arrivato alle spalle, di portare via lo zaino che il proprietario aveva posizionato accanto a sé.

Il ladro è scappato mentre il complice si è volatilizzato pochi secondi dopo il furto.

La vittima, ben sapendo di non poter rincorrere i malviventi, ha iniziato a urlare “Al ladro”, chiedendo aiuto.

Un passante, sentendo le grida, si è lanciato all’inseguimento del ladro, fermato poi in piazza Gaggero da un altro cittadino.

Proprio in piazza sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale che hanno preso in consegna il ladro mentre quest’ultimo tentava di divincolarsi.

Il malvivente è stato portato al pronto soccorso per le cure mediche del caso: diverse sono state le ferite e le escoriazioni al volto che si è procurato nella colluttazione con il cittadino che lo ha fermato e che, approfittando del marasma delle fasi dell’arresto, si è allontanato rimanendo sconosciuto.

Il ladro, noto con diversi alias e conosciuto per i numerosi precedenti, è stato arrestato per il reato di furto in concorso con l’aggravante di averlo commesso nei confronti di un disabile.