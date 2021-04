Una prima perturbazione sta interessando la Liguria dalla serata di ieri. Una seconda ondata di maltempo è attesa per la giornata di oggi e di domani e porterà piogge anche intense su gran parte della Liguria.

Un primo leggero miglioramento dovrebbe avvenire a partire da martedì.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 11 aprile 2021

Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio interverrà una parziale tregua, specie lungo le coste, prima di una recrudescenza dei fenomeni entro la serata, con nuove piogge, ancora intense e persistenti sul centro-levante. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sul gruppo del Saccarello al di sopra dei 1400/1500 metri.

Venti tesi/forti da sud-est al primo mattino, ruoteranno a nord sui settori centro-occidentali in giornata, come da avviso.

Mari molto mossi ovunque, fino ad agitati a levante e a largo. Atteso picco d’onda di 4 metri sul Ligure orientale, come da avviso.

Temperature: Stazionarie od in lieve aumento.

Costa: min +10/+13°C, max +13/+15°C

Interno: min +4/+7°C, max +8/+11°C

Lunedì 12 aprile 2021

Fin dalla prime ore della notte attese piogge diffuse, ancora intense e persistenti sul centro-levante, dove le cumulate complessive risulteranno assai rilevanti. Calo della quota neve che potrà giungere fin sui 1000 metri di altezza.

Venti: Al mattino soffieranno da nord sul centro-ponente, saranno tesi/forti da sud-est sul medio-levante. Graduale rotazione a sud-ovest in giornata.

Mari: Molto mossi, fino ad agitati a levante e al largo.

Temperature: In calo, specie sui rilievi.

Martedì 13 aprile 2021

Tempo in graduale miglioramento, con ampie schiarite sui settori occidentali, residui fenomeni sul levante regionale.

Venti tesi/forti dai quadranti settentrionali.

Mari stirati o mossi sotto-costa, molto mossi al largo.

Temperature in calo.