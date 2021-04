Resterà in vigore sino alle 17, salvo modifiche o prolungamenti, lo stato di allerta per maltempo e pioggia diramato dalla Protezione Civile regionale su previsioni meteo di Arpal.

Il passaggio di una seconda perturbazione più forte della precedente, ha fatto innalzare il livello di attenzione sino a arancione sul levante ligure.

Allerta Arancione per piogge diffuse e temporali sui bacini medi e grandi di C – levante regionale sino alle 15 e poi gialla fino alle 17.00

Allerta Gialla sui bacini piccoli.

Allerta Gialla per temporali sino alle 15 sui bacini piccoli e medi di B-C-E (centro levante regionale).

Le previsioni meteo per le prossime ore di Arpal:

Lunedì 12 aprile, perturbato con piogge moderate e rovesci diffusi, alta probabilità di temporali forti o organizzati su B,C,E, bassa probabilità su A,D. Cumulate elevate su C,E, significative su A,B,D (localmente elevate su B); fenomeni in attenuazione dal tardo pomeriggio. Venti forti meridionali su C,E (50-60 km/h) fino al mattino, moderati settentrionali altrove con rinforzi forti e rafficati in serata su A,B (55-65 km/h). Mare localmente agitato al mattino su C per onda da Sud, in calo.

Martedì 13 aprile, Nelle prime ore, venti forti settentrionali (55-65 km/h) con raffiche di burrasca 60-75 km/h su A,B e sui rilievi; graduale attenuazione dalle ore centrali.

Ricordiamo la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia