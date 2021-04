Genova – Torna a surriscaldarsi il confronto tra ambientalisti e operai di Aster inviati dal Comune di Genova per tagliare alcuni alberi nella zona della Foce.

Questa mattina alcuni rappresentanti del Circolo Nuova Ecologia di Legambiente sono accorsi in via Casaregis allertati dai residenti preoccupati per il taglio di alcuni grandi alberi apparentemente sani.

In breve la situazione si è fatta molto tesa e i manifestanti hanno chiesto agli operai di mostrare le autorizzazioni al taglio e le valutazioni dei tecnici che possono comprovare la malattia e la pericolosità degli alberi.

I lavori sono stati sospesi e sono state chiamate le forze dell’ordine.

Solo poche settimane fa una manifestazione degli ambientalisti aveva bloccato i lavori nei giardini di Brignole dove sono stati abbattuti diversi alberi centenari scatenando le proteste dei genovesi.

Il Comune prevede di abbattere 15 alberi di grandi dimensioni per sostituirli con 8 nuove piante di piccole dimensioni.

Le normative nazionali prevedono la sostituzione di ogni pianta con una nuova delle massime dimensioni reperibili sul mercato.

Anche in quel caso le forze dell’ordine erano state allertate ma non esistono presupposti o motivi per impedire una manifestazione pacifica.

(foto Archivio manifestazione zona Brignole)