Ancora nuvole e precipitazioni a carattere di piovasco sulla Liguria. Un flusso di aria umida di provenienza sud-occidentale continuerà ad interessare la nostra regione anche nel fine settimana.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 30 aprile 2021

Al mattino molte nubi sull’intera regione con piogge sparse sul centro-levante. Tempo più asciutto e con locali schiarite a ponente.

Nel corso del pomeriggio nuvolosità irregolare ovunque, possibili rovesci sparsi soprattutto nelle aree interne. In serata generale esaurimento dei fenomeni.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Mare al mattino mosso sul settore centrale, dal pomeriggio poco mosso ovunque.

Temperature: stazionarie

Costa: min +11/+14°C, max +15/+17°C

Interno: min +4/+9°C, max +12/+15°C

Sabato 1 maggio 2021

Nella prima parte della mattinata cieli nuvolosi a ponente, poco o parzialmente nuvolosi altrove.

Nel corso della giornata aumento delle nubi sull’intera regione e dal tardo pomeriggio/sera precipitazioni in estensione da ponente a levante.

Venti: deboli variabili in mattinata, moderati o tesi dai quadranti meridionali dal pomeriggio.

Mari: tra poco mosso e mosso.

Temperature: in lieve aumento le massime.

Domenica 2 maggio 2021

Al mattino residui fenomeni sul levante, asciutto altrove con schiarite anche ampie.

Nel pomeriggio rovesci sparsi nell’entroterra, non si escludono locali sconfinamenti lungo le coste del settore centrale.

Temperature stazionarie.