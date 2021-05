Sulla Liguria permangono condizioni di tempo spiccatamente variabile. Domani ancora nubi diffuse, specie nelle aree interne e levante, dove sarà possibile qualche pioggia. Temperature fresche per il periodo.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 2 maggio 2021

Tra la notte e le prime ore del mattino residue piogge sui settori interni centro-orientali. Si schiuderà poi umn giornata piuttosto variabile, caratterizzata da schiarite anche ampie, specie a ponente, e nubi, localmente compatte sul centro-levante, dove potranno avere luogo brevi piovaschi. Tempo in graduale miglioramento dalla serata.

Venti deboli o al più moderati da sud/sud-est sotto-costa. Tesi/forti da ovest/sud-ovest al largo.

Mari: Generalmente molto mossi, fino ad agitati al largo. Atteso un picco d’onda di 4/5 metri a nord di Capo Corso.

Temperature: Stazionarie od in lieve calo.

Costa: min +10/+13°C, max +15/+18°

Interno: min +6/+10°C, max +13/+15°C

Lunedì 3 maggio 2021

Altra giornata variabile sulla Liguria. Ampie schiarite si alterneranno ad addensamenti più o meno compatti, specie sul centro-levante. Possibile qualche piovasco o breve rovescio nelle aree interne.

Venti deboli/moderati dai quadranti meridionali.

Mari generalmente mossi.

Temperature in generale calo.

Martedì 4 maggio 2021

Giornata in prevalenza soleggiata lungo le coste, anche se non mancheranno pasaaggi nuvolosi. Ancora possibile qualche breve piovasco sui rilievi. Ventilazione debole o al più moderata dai quadranti meridionali. Mari in prevalenza mossi. Temperature stazionarie o in lieve ripresa.