La pressione livellata sul Mediterraneo occidentale determina ancora generali condizioni di stabilità sulla nostra regione.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 4 maggio 2021

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, fatto eccezione qualche addensamento nuvoloso più consistente sul Savonese e sull’estremo ponente Genovese. Nel corso del pomeriggio attesa ancora discreta nuvolosità sul Ponente, senza fenomeni di rilievo. Dal tardo pomeriggio transito di nubi medio-alte a partire da Ponente fin verso lo Spezzino.

Venti deboli brezze da nord al mattino, si fanno più vivaci da sud al pomeriggio. Marino teso nelle valli interne del Savonese e del Ponente Genovese nel pomeriggio.

Mare poco mosso, mosso dalla sera.

Temperature: stazionarie.

Costa: min +10/+13°C, max +17/+20°C

Interno: min +3/+7°C, max +15/+18°C

Mercoledì 5 maggio 2021

Sul centro-levante della regione cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Non si escludono locali piovaschi. Altrove cielo parzialmente nuvoloso.

Venti: forti da sud-ovest sull’estremo ponente, moderati da sud-est altrove. Burrasca di Libeccio al largo.

Mare in aumento a molto mosso.

Temperature in lieve calo nei valori massimi.

Giovedì 6 maggio 2021

Generalmente poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso.

Maggiori schiarite a Ponente.