Ancora condizioni di instabilità sulla Liguria, con passaggi nuvolosi e possibili piovaschi anche diffusi e schiarite localizzate quanto temporanee.

Condizioni meteo che resteranno almeno sino a venerdì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria:

Mercoledì 5 maggio 2021

Liguria divisa in due: molto nuvoloso o coperto a levante, poco nuvoloso a ponente, salvo qualche velatura su imperiese. Invariata la situazione per il pomeriggio, sebbene sulla Riviera di Levante la nuvolosità potrà in parte diradarsi. Infine velature più estese entro sera si diffonderanno da ponente a levante.

Venti: libecciata in rinforzo fino a burrasca, punte fino a burrasca forte al largo sul settore orientale.

Mari: inizialmente molto mosso, tendente ad agitato al largo con onda lunga da sud-ovest in propagazione verso i lidi esposti.

Temperature: in aumento le minime a levante, complice la maggiore copertura nuvolosa

Costa: min +11/14°C, max +16/20°C

Interno: min +2/7°C, max +14/18°C

Giovedì 6 maggio 2021

Nuvolosità irregolare sul settore centrale e orientale, non si escludono isolate e deboli precipitazioni nelle zone interne. Dal pomeriggio aperture e tempo più soleggiato agli estremi della regione.

Venti: restano tesi da libeccio al largo

Mare generalmente molto mosso

Temperature: in aumento a ponente.

Venerdì 7 maggio 2021

Aumentano le possibilità di deboli precipitazioni, rimane tendenzialmente più stabile e soleggiato a ponente.

Ancora ventoso da sud.