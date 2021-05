Inizio settimana caratterizzato da nuova perturbazione atlantica, sono attese piogge anche di forte intensità.

Queste le previsioni meteo di Limet LIguria per le prossime ore:

Lunedì 10 maggio 2021

Mattinata con molte nubi sul centro-ponente, non si esclude qualche piovasco sull’Imperiese. Ampie schiarite riusciranno a resistere a levante

Nel corso del pomeriggio cieli coperti a ponente con le prime piogge organizzate che interesseranno l’Imperiese, nuvolosità diffusa altrove ma in un contesto generalmente asciutto.

Dalla sera precipitazioni diffuse sul centro-ponente con rovesci anche di moderata o forte intensità, prime deboli piogge anche a levante.

Venti: moderati da sud-est sul centro-levante, moderati con rinforzi fino a tesi da nord-est a ponente.

Mari: mosso, fino a molto mosso al largo

Temperature: in calo le massime.

Costa: min +12/15°C, max +16/21°C

Interno: min +3/11°C, max +12/19°C

Martedì 11 maggio 2021

Tra la notte ed il mattino precipitazioni anche di forte intensità a levante, piogge sparse altrove.

Dal pomeriggio rovesci anche a carattere temporalesco in estensione da ponente verso levante.

Venti: al mattino moderati da sud-est, dal moderati o tesi da sud-ovest.

Mari: mosso, localmente molto mosso.

Temperature: in calo.

Mercoledì 12 maggio 2021

Al mattino residue precipitazioni a levante, asciutto altrove con ampie schiarite a ponente. Nel pomeriggio cieli generalmente poco nuvolosi sul centro-ponente, possibili piovaschi nelle zone interne del levante.

Temperature minime stazionarie, massime in rialzo.

Venti moderati da sud-ovest.

Mare mosso.