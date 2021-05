Genova – Il maltempo e la pioggia spingono all’uso dell’auto per spostarsi verso i luoghi di lavoro e per accompagnare i ragazzi a scuola e le autostrade attorno al capoluogo ligure vanno subito in tilt a causa di cantieri e lavori in corso.

Code vengono segnalate sin dal primo mattino sull’autostrada A26 Voltri-Gravellona tra Ovada e Masone in direzione Genova a causa dei numerosi cantieri in corso.

Code anche sulla A12 Genova – Livorno tra Recco e Genova Nervi e sino all’allacciamento con l’autostrada A7 Genova – Milano.

Sempre sull’autostrada A12 code tra Chiavari e Recco, sempre per lavori, dove già ieri si sono registrate situazioni al limite del sopportabile.

Ancora code sull’autostrada A7 Genova – Milano, tra Busalle e Bolzaneto in direzione Genova.