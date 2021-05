Un intervallo di bel tempo prima di un nuovo peggioramento previsto per la giornata di venerdì. L’Europa centrale continua a rimanere sotto il bersaglio di correnti più fresche e perturbate.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 12 maggio 2021

Ampie schiarite nel corso della mattinata sul settore centro-occidentale. Rannuvola nel pomeriggio a partire da ponente per velature e nubi-medio alte; durante le ore più calde del pomeriggio non si escludono locali piovaschi o brevi acquazzoni in zona Alpi Liguri / Marittime e tutto a levante al confine con l’Appennino Tosco-Emiliano.

Venti: forti da sud-ovest al largo e zona Capo Mele, in ulteriore rinforzo a burrasca nel corso del pomeriggio, meridionali moderati tesi sotto-costa.

Mari: da mosso a molto mosso per onda lunga da sud-ovest, agitato al largo; moto ondoso in aumento durante il pomeriggio fino a diventare generalmente agitato su tutti i settori, localmente molto agitato in serata.

Temperature: in calo le minime, recuperano le massime specie sulla Riviera di Ponente

Costa: min +11/14°C, max +17/20°C

Interno: min +6/11°C, max +14/18°C

Giovedì 13 maggio 2021

Tempo variabile, specie a levante dove al pomeriggio non mancheranno le occasioni per piovaschi o scrosci specie a ridosso dei rilievi; instabilità pomeridiana più diffusa anche tra Alpi Liguri e Alpi Marittime, nel complesso soleggiato lato costa sul resto della regione.

Venti: persiste da sud-ovest al largo, forte con residui rinforzi a burrasca durante la notte; ciclonico sotto-costa intensità tra il debole ed il moderato, salvo rinforzi di Libeccio sullo Spezzino.

Mari: tra molto mosso ed agitato.

Temperature: stazionarie le minime, in calo le massime nell’interno a levante.

Venerdì 14 maggio 2021

Tempo inaffidabile, nuvolosità diffusa; specie dal pomeriggio sviluppo di piovaschi o rovesci più organizzati a levante e a ridosso della catena appenninica; rimane ventoso