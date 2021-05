Ancora condizioni di tempo variabile a causa di correnti occidentali che continueranno ad interessare la Liguria anche nei prossimi giorni.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

anche nei prossimi giorni continueranno ad affluire correnti occidentali, determinando tempo variabile.

Sabato 15 maggio 2021

Al mattino nuvolosità diffusa alternata a locali schiarite su gran parte della regione, non si esclude qualche piovasco sparso; aperture anche ampie sull’Imperiese.

Nel pomeriggio stratificazioni medio-alte ai lati della regione, nuvolosità più bassa altrove con la possibilità di qualche locale pioviggine.

Dalla serata piovaschi sparsi a levante, generalmente asciutto altrove.

Venti: da deboli a moderati da sud-est sotto-costa, da sud-ovest al largo

Dalla sera moderati da sud-ovest ovunque, rinforzi fino a forti in mare aperto.

Mare mosso, localmente molto mosso al largo e sul levante.

Temperature: stazionarie od in lieve aumento

Costa: min +10/15°C, max +16/20°C

Interno: min +1/11°C, max +12/18°C

Domenica 16 maggio 2021

Al mattino molte nubi ovunque con possibili piovaschi a levante

Nel pomeriggio ancora molte nubi sul centro-levante, ampie schiarite a partire da ponente.

Venti moderati dai quadranti meridionali.

Mare tra mosso e molto mosso.

Temperature in leggero aumento.

Lunedì 17 maggio 2021

Giornata prevalentemente stabile e soleggiata, nel pomeriggio addensamenti sparsi sui rilievi.

Temperature in aumento nei valori massimi.