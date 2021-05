La presenza di correnti nord atlantiche determinano sulla nostra regione condizioni di variabilità, con ampie schiarite e scarse precipitazioni. Temperature sempre su valori gradevoli.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 20 maggio 2021

Al mattino bel tempo ovunque. Dal mezzogiorno velature sottili in progressione da ovest verso est e qualche cumulo nelle aree interne senza conseguenze.

Venti moderati da nord al mattino, in attenuazione e rotazione a sud-ovest nel pomeriggio.

Mare mosso per onda lunga da sud-ovest, in temporaneo calo durante il giorno.

Temperature: In calo sia le minime che le massime nelle zone interne, in aumento lungo la costa.

Costa: min +6/14°C, max +19/23°C

Interno: min +1/7°C, max +13/17°C

Venerdì 21 maggio 2021

Nubi sparse e velature su tutta la regione senza piogge. Addensamenti più compatti al mattino lungo la costa centrale.

Venti forti da sud sui versanti padani e crinali, moderati sotto costa.

Mare da mosso a molto mosso.

Temperature: in lieve calo specie lungo le coste.

Sabato 22 maggio 2021

Molte nubi e qualche pioggia sul settore centro-orientale, schiarite a ponente.

Ventilazione sostenuta tra sud e sud est

Mare molto mosso

Temperature stazionarie.