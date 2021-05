Correnti atlantiche determinano ancora l’attivazione di flussi umidi meridionali, per questo motivo nei prossimi giorni assisteremo ad un tempo variabile.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 21 maggio 2021

Al mattino nuvolosità diffusa tra Savonese e Genovesato, generalmente soleggiato altrove con qualche velatura in transito.

Nel corso del pomeriggio nubi sparse ovunque, non si escludono addensamenti più compatti sul settore centrale.

Dalla sera nuvolosità in aumento con cieli fino a molto nuvolosi o coperti sull’intera regione, possibili pioviggini o deboli piovaschi specie sul settore centrale.

Venti: da moderati a tesi/forti dai quadranti meridionali con possibili rinforzi oltre i 70 km/h soprattutto tra Val d’Orba, Stura, Erro, Scrivia e Bormida orientale.

Mari: da poco mosso a mosso.

Temperature: minime stazionarie od in lieve aumento, massime in calo.

Costa: min +10/15°C, max +16/21°C

Interno: min +3/10°C, max +13/19°C

Sabato 22 maggio 2021

Al mattino cieli molto nuvolosi o coperti ovunque, deboli piovaschi potranno interessare il settore centro-orientale

Nel corso del pomeriggio ampie schiarite a ponente, cieli molto nuvolosi o coperti altrove.

Venti: fino a forti dai quadranti meridionali.

Mari: mosso, localmente molto mosso.

Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie.

Domenica 23 maggio 2021

Giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare sul centro-levante, maggiori aperture a ponente.

Temperature massime in rialzo.

Ventilazione moderata dai quadranti meridionali.

Mare mosso.