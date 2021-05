Ancora correnti umide atlantiche ad attraversare la Liguria portando nuvole e instabilità e qualche precipitazione più intensa nella giornata di lunedì.

Ecco le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 23 maggio 2021

Giornata grigia sul settore centro-orientale, dove potranno avere luogo episodi di pioviggine o qualche piovasco, specie sui rilievi. Tempo migliore e in prevalenza asciutto a ponente.

Venti deboli o al più moderati da sud-est.

Mari: Generalmente poco mossi.

Temperature: Pressochè stazionarie.

Costa: min +14/16°C, max +16/19°C

Interno: min +7/11°C, max +12/17°C

Lunedì 24 maggio 2021

Giornata marcatamente instabile, con piogge diffuse, più insistenti sul centro-levante della regione.

Venti al mattino deboli dai quadranti settentrionali. Ruoteranno a sud-ovest nel corso della giornata, con rinforzi in mare aperto.

Mari: Mossi o molto mossi.

Temperature: In calo sui rilievi.

Martedì 25 maggio 2021

Al mattino piogge residue a levante. Giornata nel complesso asciutta altrove, in un contesto piuttosto variabile.

Venti tesi da sud-ovest, forti in mare aperto.

Mari molto mossi od agitati.

Temperature in generale calo