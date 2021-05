Una nuova perturbazione interessa la Liguria in questo avvio di settimana, a seguire tempo variabile con clima fresco per il periodo.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 24 maggio 2021

Al mattino cieli coperti con piogge diffuse sull’intera regione, saranno possibili rovesci anche intensi sul centro-levante

Nel corso del pomeriggio rovesci sparsi sul settore centro-orientale, piogge in graduale esaurimento a ponente con schiarite anche ampie.

Venti: al mattino deboli o moderati dai quadranti settentrionali sul centro-ponente, da sud-est a levante. Nel pomeriggio graduale rotazione dai quadranti meridionali ovunque.

Mare tra poco mosso e mosso sotto-costa, mosso al largo.

Temperature: stazionarie od in lieve calo.

Costa: min +13/16°C, max +16/20°C

Interno: min +5/12°C, max +12/17°C

Martedì 25 maggio 2021

Al mattino nuvolosità diffusa a levante, poco o parzialmente nuvoloso altrove.

Nel pomeriggio cieli generalmente poco nuvolosi sull’intera regione.

Venti: moderati da sud/sud-est sotto-costa, fino a forti da sud-ovest in mare aperto.

Mari: mosso, molto mosso al largo.

Temperature: stazionarie.

Tendenza per: mercoledì 26 maggio 2021

Avvisi: nessuno.

Cielo e Fenomeni: giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare, non si esclude qualche piovasco nelle zone interne. Temperature stazionarie. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mare mosso.