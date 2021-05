Condizioni meteo in deciso miglioramento in Liguria grazie al previsto rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo occidentale.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 25 maggio 2021

Nelle prime ore del mattino nuvolosità residua in particolare sul settore centro-orientale della regione, ma già nel corso della mattina le schiarite si faranno via via sempre più ampie un po’ ovunque. Nel pomeriggio il cielo sarà sereno su tutta la regione, eccezion fatta per qualche annuvolamento più probabile sulle Alpi liguri, dove non escludiamo qualche isolato rovescio.

Venti: al mattino moderati o tesi da sud-ovest su Imperiese, più deboli altrove. Nel pomeriggio moderati da sud-est su centro-levante, da nord-est su estremo ponente.

Mare mosso o molto mosso, a tratti agitato a levante. Moto ondoso in calo da metà pomeriggio.

Temperature: minime in leggero calo, massime in aumento

Costa: min +10/13°C, max +18/21°

Interno: min +4/9°C, max +14/19°C

Mercoledì 26 maggio 2021

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Aumento delle nubi cumuliformi a partire dalla tarda mattinata nel pomeriggio.

Venti deboli e a rotazione ciclonica.

Mare mosso, poco mosso da metà pomeriggio.

Temperature stazionarie.

Giovedì 27 maggio 2021

Giornata prevalentemente soleggiata con attività cumuliforme pomeridiana nelle zone interne.

Venti deboli e di direzione variabile.

Mare poco mosso

Temperature stazionarie o in leggero aumento.