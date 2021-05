Alta pressione in temporaneo rinforzo sulla Liguria, ma già nel corso della giornata di sabato lievi infiltrazioni di aria più fresca in quota determineranno un po’ di instabilità.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 28 maggio 2021

Al mattino bel tempo sull’intera regione, da segnalare solamente il transito di qualche velatura specie a ponente

Nel corso del pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi nell’entroterra, non si escludono isolati piovaschi sull’Appennino centro-orientale. Lungo la costa bel tempo con solo qualche velatura in transito.

Venti al mattino deboli o moderati dai quadranti settentrionali, dal pomeriggio deboli a regime di brezza.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento.

Costa: min +11/15°C, max +18/23°C

Interno: min +4/11°C, max +17/25°C

Sabato 29 maggio 2021

Al mattino nuvolosità irregolare alternata a schiarite sull’intera regione

Nel pomeriggio rovesci sparsi nelle zone interne, tempo più asciutto lungo la costa ma con cieli molto nuvolosi o coperti. Dalla sera non si escludono piovaschi anche lungo la fascia costiera.

Venti deboli dai quadranti meridionali.

Mare calmo o quasi calmo.

Temperature: massime in calo nelle zone interne.

Domenica 30 maggio 2021

Tra la notte ed il primo mattino deboli piovaschi sparsi, da metà mattinata rapido miglioramento con ampie schiarite sull’intera regione.

Ventilazione moderata dai quadranti settentrionali.

Mare generalmente poco mosso

Temperature stazionarie.