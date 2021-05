Sulla Liguria resta una zona di alta pressione, ma insidiata da infiltrazioni di aria fresca provenienti da nord-est che saranno causa di qualche locale precipitazione nel week-end.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 29 maggio 2021

Al mattino cielo velato o parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte con ampie schiarite lungo le coste. Nel pomeriggio e in serata rischio di qualche rovescio o breve temporale su Alpi Liguri e Appennino orientale, nubi sparse sul resto della regione senza fenomeni.

Venti deboli dai quadranti meridionali.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo

Costa: min +13/16°C, max +18/22°C

Interno: min +6/12°C, max +17/24°C

Domenica 30 maggio 2021

Al mattino qualche pioggia o rovescio sulla Riviera di Ponente, cielo parzialmente nuvoloso, ma asciutto altrove.

Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio migliora ovunque, nel pomeriggio-sera possibili sporadici rovesci tra Genovese e Tigullio in sconfinamento da nord-est.

Qualche rovescio anche sulle Alpi Liguri, per il resto nubi sparse con belle schiarite senza piogge.

Venti deboli da nord al mattino, variabili nel pomeriggio.

Mare calmo o quasi calmo.

Temperature stazionarie o in lieve calo.

Lunedì 31 maggio 2021

Tempo abbastanza buono ovunque al mattino. Sporadici rovesci nel pomeriggio tra Genovese orientale e Tigullio, qualche rovescio anche su Alpi Liguri ed estremo Imperiese, per il resto tempo asciutto.

Venti deboli e temperature stazionarie.