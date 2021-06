L’ alta pressione torna a rafforzarsi nella zona centro-occidentale del Mediterraneo portando un miglioramento delle condizioni meteo generali.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 9 giugno 2021

Poco nuvoloso al mattino, salvo qualche velatura di passaggio e nubi in progressivo sviluppo sui rilievi appenninici e lungo le Alpi Liguri. Su queste ultime zone nel pomeriggio si potrebbero avere locali piovaschi o acquazzoni, idem sulle valli interne genovesi. Generalmente stabile e soleggiato altrove.

Venti a regime di brezza o del tutto assenti.

Mari generalmente poco mossi.

Temperature: minime in calo a levante; massime in ripresa nelle zone interne, stazionarie altrove, o in lieve diminuzione sulla costa centrale

Costa: min +14/18°C, max +23/26°

Interno: min +8/15°C, max +23/28°C

Giovedì 10 giugno 2021

Tempo stabile e assolato in costa; instabilità pomeridiana sempre più relegata alle zone appenniniche soggette.

Venti calma di vento o a regime di brezza.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in ulteriore aumento nelle zone interne.

Venerdì 11 giugno 2021

Condizioni stazionarie anche se si potrebbe avere un’instabilità pomeridiana più diffusa sui rilievi (da confermare nei prossimi aggiornamenti).