L’alta pressione presente sul Mediterrano non riesce a fermare il flusso di correnti settentrionali in quota che determina instabilità pomeridiana sulla nostra regione specie nelle aree interne con qualche sconfinamento lungo le coste durante il pomeriggio.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 10 giugno 2021

Mattinata nel complesso poco nuvolosa con presenza di velature o nubi sparse senza conseguenze. Dalla tarda mattinata sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi, specie quelli centro-orientali, dove si attiveranno temporali anche localmente intensi, in parziale sconfinamento verso le coste del Tigullio occidentale e del Genovese. Più sporadici i fenomeni sul restante entroterra, senza sconfinamenti costieri.

Venti deboli o moderati da nord al mattino, in regime di brezza nel pomeriggio.

Mari: Generalmente poco mossi.

Temperature: Pressoché stazionarie

Costa: min +15/20°C, max +25/28°C

Interno: min +8/15°C, max +21/24°C

Venerdì 11 giugno 2021

Non cambia di molto la situazione: bel tempo al mattino a parte nubi locali. Dalla tarda mattinata sviluppo di nubi cumuliformi nelle aree interne, specie sull’Appennino centro-orientale dove si attiveranno temporali localmente intensi, in parziale sconfinamento verso le coste sottostanti. Temporali possibili nel pomeriggio anche sulle Alpi Liguri, più sporadici i fenomeni nelle restanti zone interne.

Venti deboli da nord al mattino, in regime di brezza nel pomeriggio.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature: Stazionarie.

Sabato 12 giugno 2021

Fenomeni temporaleschi pomeridiani meno diffusi e relegati alle aree interne centro-orientali. Bel tempo sul resto della regione. Temperature invariate. Venti deboli.