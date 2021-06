Alta pressione in rimonta e fine dell’attività temporalesca sulla nostra regione. Bel tempo per tutto il fine settimana con qualche nube locale.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 12 giugno 2021

Qualche nube sparsa al mattino o velature locali senza conseguenze. Nel pomeriggio sereno lungo le coste salvo velature. Cumuli sulle testate di Val Trebbia, Aveto e sulla Alpi Liguri, ma senza temporali. Cielo sereno in serata ovunque.

Venti deboli da nord al mattino, brezze dominanti nel pomeriggio.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature pressoché stazionarie o in lieve aumento nelle aree interne.

Costa: min +16/20°C, max +25/27°C

Interno: min +8/15°C, max +21/28°C

Domenica 13 giugno 2021

Qualche nube bassa lungo le coste nell’arco della giornata, bel tempo altrove.

Venti da deboli a moderati dai quadranti meridionali.

Mare poco mosso.

Temperature: Stazionarie.

Lunedì 14 giugno 2021

Ritorno di qualche temporale sulle Alpi Liguri e l’Appennino orientale nel pomeriggio, per il resto nubi sparse senza piogge.

Temperature stazionarie, venti deboli.