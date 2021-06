Condizioni meteo per lo più stabili, nei prossimi giorni, in una Liguria che resta in un contesto anticiclonico che caratterizza la Liguria ma non mancherà il passaggio di qualche formazione nuvolosa.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 15 giugno 2021

Primo mattino con nubi costiere anche compatte in rapido dissolvimento nel corso della mattinata, sereno o poco nuvoloso nelle zone interne.

Al pomeriggio, al contrario, ampie aperture lato costa, specie lungo la Riviera di Ponente e addensamenti cumuliformi concentrati solamente nelle zone montuose; non si escludono deboli fenomeni di instabilità nelle consuete aree soggette. Ritorna ovunque stabile entro la sera.

Venti da nord temporaneamente teso fino al primo mattino in zona Capo mele e Ligure ovest al largo; altrove a regime di brezza.

Mare localmente mosso fino al primo mattino davanti a Capo Mele, poco mosso altrove.

Temperature: in diminuzione le massime nelle zone interne e fascia appenninica.

Costa: min +19/22°C, max +24/28°C

Interno: min +8/16°C, max +21/29°C

Mercoledì 16 giugno 2021

Condizioni meteo per lo più stazionarie.

Venti deboli meridionali.

Mare poco mosso.

Temperature: stazionarie

Giovedì 17 giugno 2021

Tempo stabile, nel corso della giornata transito di velature più o meno compatte.