L’alta pressione stabile in quota sul Mediterraneo occidentale che determina prolungate condizioni di stabilità e clima generalmente afoso.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 16 giugno 2021

A partire dalle prime ore del mattino nubi costiere si affacceranno a partire da levante in spostamento successivo verso ponente, sereno o poco nuvoloso nelle zone interne. Al pomeriggio, al contrario, ampie aperture lato costa, e addensamenti cumuliformi concentrati nelle zone montuose, in particolare sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di Levante, dove non escludiamo anche isolato rovescio.

Venti deboli o al più moderati da sud-est

Mare poco mosso.

Temperature: in diminuzione le massime ma al tempo stesso umidità relativa in aumento. Condizioni di disagio per afa

Costa: min +20/23°C, max +25/28°C

Interno: min +13/17°C, max +24/29°C

Giovedì 17 giugno 2021

Condizioni di tempo stazionarie.

Venti deboli meridionali.

Mare poco mosso.

Temperature stazionarie

Condizioni di disagio per afa

Venerdì 18 giugno 2021

Ancora condizioni di tempo stabile

Temperature stazionarie

Condizioni di disagio fisiologico per afa.